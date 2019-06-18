Представители США, ФРГ, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента по Исламской Республики Иран Брайан Хук на следующей неделе намерен отправиться в Париж, чтобы обсудить с высокопоставленными должностными лицами из Великобритании, Франции и Германии ситуацию вокруг ИРИ. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на источники агентство Reuters, передает УНН.
По его данным, переговоры запланированы на 27 июня. Другие подробности пока не приводятся.
Напомним, 13 июня в заливе Омана на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.
США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отвергает эти обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.