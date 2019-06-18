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Представители США, ФРГ, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана

Киев • УНН

 • 8348 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента по Исламской Республики Иран Брайан Хук на следующей неделе намерен отправиться в Париж, чтобы обсудить с высокопоставленными должностными лицами из Великобритании, Франции и Германии ситуацию вокруг ИРИ. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на источники агентство Reuters, передает УНН.

Представители США, ФРГ, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана

По его данным, переговоры запланированы на 27 июня. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, 13 июня в заливе Омана на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отвергает эти обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана, а генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры.

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