Представники США, ФРН, Франції та Британії обговорять ситуацію навколо Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту з Ісламської Республіки Іран Брайан Хук на наступному тижні має намір відправитися в Париж, щоб обговорити з високопоставленими посадовими особами з Великої Британії, Франції і Німеччини ситуацію навколо ІРІ. Про це повідомило у вівторок з посиланням на джерела агентство Reuters, передає УНН.
За його даними, переговори заплановані на 27 червня. Інші подробиці поки не наводяться.
Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після передбачуваного нападу сталися вибухи та пожежі, причини події встановлюються. Екіпаж японського судна Kokuka Courageous взяв на свій борт есмінець ВМС США Bainbridge, а команду норвезького танкера Front Altair іранські прикордонники евакуювали в свій порт Джаськ.
США поклали відповідальність за інцидент на Тегеран, їх підтримали Велика Британія і Саудівська Аравія. МЗС Ірану відкидає ці звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв'язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.