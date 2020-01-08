Представители МАУ выйдут с брифингом относительно катастрофы самолета в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Представители авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планируют в 10:00 предоставить информацию о падении самолета на севере Тегерана, столицы Ирана в аэропорту "Борисполь". Об этом журналисту УНН прокомментировали в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
"В 10:00 в аэропорту авиакомпания МАУ собирает журналистов и ответят на все вопросы", - сказали в пресс служба.
Напомним, раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.
По состоянию на 8 утра по киевскому времени представители МАУ не комментировали ситуацию.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины, - вероятно, неисправность двигателя. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
Также ранее УНН сообщали, что пока консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.