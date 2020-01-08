Представники МАУ вийдуть з брифінгом щодо катастрофи літака в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Представники авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” планують о 10:00 надати інформацію щодо падіння літака на півночі Тегерану, столиці Ірану в аеропорту "Бориспіль“. Про це журналісту УНН прокоментували в пресслужбі аеропорту “Бориспіль”.
“О 10:00 в аеропорту авіакомпанія МАУ збирає журналістів та нададуть відповідь на всі питання”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу на борту.
Станом на 8 ранку за київським часом представники МАУ не коментували ситуацію.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини, — ймовірно, несправність двигуна. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.