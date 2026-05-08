Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США

Представителей президента Америки ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета", сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главы украинской делегации на мирных переговорах, секретаря СНБО Рустема Умерова после встреч в США, пишет УНН.

Был сегодня доклад Рустема Умерова по итогам встреч в Соединенных Штатах. Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что в этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию - сообщил Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, "обсудили гуманитарные задачи, в частности продолжение обменов военнопленных". "Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность", - добавил он.

"Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой", - подчеркнул Зеленский.

