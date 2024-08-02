Киев • УНН
С начала 2024 года в Украине раскрыто 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих. Разоблачены 68 человек, совершивших эти преступления по заказу российских спецслужб за денежное вознаграждение.
В Украине с начала года раскрыто 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачены 68 человек в совершении этих преступлений. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
В настоящее время за период 2024 года Нацполицией совместно с СБУ раскрыто 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, разоблачены 68 человек в совершении этих преступлений,
Он отметил, что чаще всего фиксируют такие поджоги в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.
Поджоги совершают лица разной возрастной категории, есть определенное количество лиц, которые являются несовершеннолетними ... Объединяет их только одно - желание заработать быстрые, легкие деньги. Также объединяет этих лиц, то, что все автомобили, которые были подожжены, были подожжены по заказу представителей спецслужб рф,
Также он рассказал, что обычно людей вербуют, когда они ищут работу в интернете, через Telegram-каналы наталкиваются на объявления о работе. Далее с ними связываются анонимные администраторы и предлагают за денежное вознаграждение осуществить поджог автомобиля.
Дополнение
На Днепропетровщине за поджог автомобилей военного и волонтера задержали двух несовершеннолетних.
СБУ задержала рецидивиста, который по заказу фсб поджег служебный пикап ВСУ в Ровно. Злоумышленник планировал новые поджоги и съемку видео для российских информационных операций.