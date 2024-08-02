В Украине с начала года раскрыто 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачены 68 человек в совершении этих преступлений. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В настоящее время за период 2024 года Нацполицией совместно с СБУ раскрыто 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, разоблачены 68 человек в совершении этих преступлений, - рассказал Дзюбинский.

Он отметил, что чаще всего фиксируют такие поджоги в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Поджоги совершают лица разной возрастной категории, есть определенное количество лиц, которые являются несовершеннолетними ... Объединяет их только одно - желание заработать быстрые, легкие деньги. Также объединяет этих лиц, то, что все автомобили, которые были подожжены, были подожжены по заказу представителей спецслужб рф, - рассказал Дзюбинский.

Также он рассказал, что обычно людей вербуют, когда они ищут работу в интернете, через Telegram-каналы наталкиваются на объявления о работе. Далее с ними связываются анонимные администраторы и предлагают за денежное вознаграждение осуществить поджог автомобиля.

Дополнение

На Днепропетровщине за поджог автомобилей военного и волонтера задержали двух несовершеннолетних.

СБУ задержала рецидивиста, который по заказу фсб поджег служебный пикап ВСУ в Ровно. Злоумышленник планировал новые поджоги и съемку видео для российских информационных операций.