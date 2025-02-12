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Правоохранители проводят мероприятия по безопасности в Бучанском районе Киевской области

Правоохранители проводят мероприятия по безопасности в Бучанском районе Киевской области

Киев  •  УНН

 • 884 просмотра

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Правоохранители усиливают контрдиверсионную защиту столицы и прилегающих территорий в Бучанском районе. Проводятся проверки документов, осмотр помещений и автомобилей, возможны ограничения движения.

Правоохранители проводят мероприятия по безопасности в Бучанском районе Киевской области, целью которых является усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов поблизости.

Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, пишет УНН.

Детали 

Мероприятия безопасности, которые проводит СБУ в населенных пунктах Бучанского района, происходят во взаимодействии с Национальной полицией и Группировкой сил и средств обороны города Киев.

Цель - усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, которые непосредственно с ней граничат

- отмечают спецслужбы.

Во время контрдиверсионных мероприятий силовики: 

  • проводят осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку граждан, находящихся на территории проведения.

Также, сообщается, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения. Поэтому во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа

- говорится в сообщении.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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