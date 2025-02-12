Правоохранители проводят мероприятия по безопасности в Бучанском районе Киевской области
Киев • УНН
Правоохранители усиливают контрдиверсионную защиту столицы и прилегающих территорий в Бучанском районе. Проводятся проверки документов, осмотр помещений и автомобилей, возможны ограничения движения.
Правоохранители проводят мероприятия по безопасности в Бучанском районе Киевской области, целью которых является усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов поблизости.
Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, пишет УНН.
Детали
Мероприятия безопасности, которые проводит СБУ в населенных пунктах Бучанского района, происходят во взаимодействии с Национальной полицией и Группировкой сил и средств обороны города Киев.
Цель - усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, которые непосредственно с ней граничат
Во время контрдиверсионных мероприятий силовики:
- проводят осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на территории проведения.
Также, сообщается, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения. Поэтому во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа
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