Правоохранители проводят мероприятия по безопасности в Бучанском районе Киевской области, целью которых является усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов поблизости.

Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, пишет УНН.

Детали

Мероприятия безопасности, которые проводит СБУ в населенных пунктах Бучанского района, происходят во взаимодействии с Национальной полицией и Группировкой сил и средств обороны города Киев.

Цель - усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, которые непосредственно с ней граничат

Во время контрдиверсионных мероприятий силовики:

Также, сообщается, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения. Поэтому во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа