Правоохоронці проводять безпекові заходи в Бучанському районі Київщини, метою яких є посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів поблизу.

Про це повідомляє ГУ СБУ у Києві та Київській області, пише УНН.

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Безпекові заходи, які проводить СБУ у населених пунктах Бучанського району, відбуваються у взаємодії з Національною поліцією та Угрупованням сил і засобів оборони міста Київ.

Мета – посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують - зазначають спецслужби.

Під час контрдиверсійних заходів силовики:

проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення.

Також, повідомляється, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Тому під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години - йдеться у повідомленні.

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