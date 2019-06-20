Правоохранители рассказали детали жестокого убийства Дарьи Лукьяненко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В полиции рассказали детали убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня. Об этом заявил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“(Подозреваемый — ред.) вышел с рынка где-то за четыре минуты до того как вышла Дарья, зашел на свой двор, дождался пока ребенок шел с рынка на танцы, затащил ее в свой двор (и дома ред.) где раздел ее, пытался изнасиловать. После того как получил сопротивление он своими руками задушил ее, и как мы подозреваем и видим телесные проникающие повреждения (на теле ред.), которые были нанесены ножом или шилом”, — сказал Бех.
По его словам, все предметы были изъяты и направлены на экспертизу. Также, на шее были обнаружены два ранения, которые также будут исследовании экспертами и квалифицированные.
Напомним, подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, признался, что убил девочку сразу.
Как сообщал УНН, подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области сегодня будет окончательно объявлено подозрение, для него в суде будут просить арест как меру пресечения.
Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок. Владельца дома, у которого обнаружили тело, накануне увезли на допрос.