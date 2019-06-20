Правоохоронці розповіли деталі жорстокого вбивства Дар'ї Лук'яненко

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 11491 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 25424 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 36739 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 53370 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 71042 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 77695 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 152673 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 95295 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70758 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 316581 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
40%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 59132 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 74806 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 47605 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 22597 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 34582 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 152680 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 316586 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 250862 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 362599 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 374438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 11466 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 11235 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 13465 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 16891 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 35237 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Правоохоронці розповіли деталі жорстокого вбивства Дар'ї Лук'яненко

Київ • УНН

 • 14068 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У поліції розповіли деталі вбивства 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня. Про це заявив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Правоохоронці розповіли деталі жорстокого вбивства Дар'ї Лук'яненко

“(Підозрюваний — ред.) вийшов з ринку десь за чотири хвилини до того як вийшла Дар’я, зайшов на своє подвір’я, дочекався поки дитина йшла з ринку на танці, затягнув її до свого подвір’я (та будинку —ред.) де роздягнув її, намагався зґвалтувати. Після того як отримав опір він своїми руками задушив її, і як ми сьогодні підозрюємо та бачимо тілесні проникаючі ушкодження(на тілі-ред.), які були нанесені ножем або шилом”, — сказав Бех.

За його словами, всі предмети були вилучено та направлено на експертизу. Також, на шиї було виявлено два поранення, які також будуть дослідженні експертами та кваліфіковані.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, зізнався, що вбив дівчинку відразу.

Як повідомляв УНН, підозрюваному у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині сьогодні буде остаточно оголошено підозру, для нього у суді проситимуть арешт як запобіжний захід.


Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка. Власника будинку, біля якого виявили тіло, напередодні повезли на допит.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$64.90
Bitcoin
$83,900.30
S&P 500
$5,364.39
Tesla
$249.81
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.05
Ethereum
$1,577.60