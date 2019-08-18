Правоохранители получают доступ к видеокамерам гостиницы, где в пожаре погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Правоохранители получают доступ к видеокамерам отеля “Токио Стар”, в котором в ночь на 17 августа произошел смертельный пожар, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры в Facebook, передает УНН.
В публикации сообщили, что по факту пожара прокуратурой совместно с полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
“Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия, правоохранители получают доступ к видеокамерам отеля и прилегающей территории”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительными органами “принимаются меры для изъятия и исследования уставных документов предприятия — владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки и обслуживания пожарной сигнализации и других”.
Как ранее сообщал УНН прокуратура Одесской области задержала владельца отеля “Токио Стар”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пообещал ответственность виновным из-за пожара в гостинице в Одессе
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошла пожар, есть 9 погибших.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.