В Одесі в готелі сталась пожежа, 8 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вночі 17 серпня в Одесі сталася пожежа в готелі “Токіо Стар”, загинуло 8 осіб, ще 10 постраждали. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“17 серпня о 01:34 до ДСНС надійшло повідомлення, що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а в готелі „Токіо Стар“ виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.
О 04:32 пожежу ліквідовано на площі 1000 м кв.
“На пожежі загинуло 8 та постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДСНС)”, — йдеться у повідомленні.
До гасіння залучалося 65 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС.
Зазначається, що на місці працює оперативна група ГУ ДСНС в Одеській області.
Нагадаємо, у Житомирі під час пожежі в будинку травмувалася дитина.