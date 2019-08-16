У Житомирі під час пожежі в будинку травмувалася дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Під час пожежі в житловому будинку в Житомирі підліток отримав опіки внаслідок вибуху аерозольного балона. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України в області.
Так, 15 серпня, о 17:03, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на п’ять господарів.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогонь охопив мансардний поверх та покрівлю над однією з квартир. Загоряння вже поширилося на покрівлю суміжної квартири.
О 17:29 пожежу було локалізовано, а остаточно ліквідовано о 18:27. Вогнем знищено мансарду, частину покрівлі та домашні речі.
З’ясувалося, що пожежу виявили діти. Зі слів хлопців, вони були вдома і відчули запах диму. Коли піднялися на вищий поверх, то побачили вогонь в одному із приміщень. Там як раз проводився ремонт, зберігалися будівельні та лакофарбові матеріали.
Доки 16-річний хлопець викликав вогнеборців, його 14-річний брат намагався загасити пожежу підручними засобами. В цей момент вибухнув аерозольний балон, внаслідок чого молодший хлопець отримав опіки обличчя, шиї, частково верхніх та нижніх кінцівок. Медики госпіталізували його до опікового відділення обласної лікарні.
Причина пожежі, а також усі обставини наразі встановлюються.
Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області внаслідок пожежі у приватному будинку постраждали діти 2016 та 2017 років народження.