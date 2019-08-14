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На пожежі у Донецькій області постраждали маленькі діти

На пожежі у Донецькій області постраждали маленькі діти

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У місті Маріуполь Донецької області внаслідок пожежі у приватному будинку постраждали діти 2016 та 2017 років народження. Про це УНН повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС України в області.

Так, 13 серпня, о 19:23, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Тимірязєва у м. Маріуполь Донецької області.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що пожежа сталася у приватному житловому будинку. О 19:40 пожежа була локалізована та о 19:48 - ліквідована.

О 20:16 від співробітників швидкої медичної допомоги надійшла інформація про те, що в результаті цієї пожежі постраждали двоє дітей, 2016 та 2017 років народження. Їх було госпіталізовано до дитячої міської лікарні №3 з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння, вони у задовільному стані.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Київщині на пожежі загинуло двоє маленьких дітей.

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