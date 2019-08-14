На пожежі у Донецькій області постраждали маленькі діти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У місті Маріуполь Донецької області внаслідок пожежі у приватному будинку постраждали діти 2016 та 2017 років народження. Про це УНН повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС України в області.
Так, 13 серпня, о 19:23, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Тимірязєва у м. Маріуполь Донецької області.
Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що пожежа сталася у приватному житловому будинку. О 19:40 пожежа була локалізована та о 19:48 - ліквідована.
О 20:16 від співробітників швидкої медичної допомоги надійшла інформація про те, що в результаті цієї пожежі постраждали двоє дітей, 2016 та 2017 років народження. Їх було госпіталізовано до дитячої міської лікарні №3 з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння, вони у задовільному стані.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Київщині на пожежі загинуло двоє маленьких дітей.