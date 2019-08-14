В Донецкой области на пожаре пострадали маленькие дети

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 97502 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100738 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129602 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139616 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128755 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130709 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151152 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140900 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
В Донецкой области на пожаре пострадали маленькие дети

В Донецкой области на пожаре пострадали маленькие дети

Киев  •  УНН

 • 11913 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В городе Мариуполь Донецкой области в результате пожара в частном доме пострадали дети 2016 и 2017 годов рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в области.

Так, 13 августа, в 19:23, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Тимирязева в г. Мариуполь Донецкой области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что пожар произошел в частном жилом доме. В 19:40 пожар был локализован и в 19:48 - ликвидирован.

В 20:16 от сотрудников скорой медицинской помощи поступила информация о том, что в результате данного пожара пострадали двое детей, 2016 и 2017 годов рождения. Они были госпитализированы в детскую городскую больницу №3, с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения, они в удовлетворительном состоянии.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Киевской области на пожаре погибло двое маленьких детей.

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