В Донецкой области на пожаре пострадали маленькие дети
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В городе Мариуполь Донецкой области в результате пожара в частном доме пострадали дети 2016 и 2017 годов рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в области.
Так, 13 августа, в 19:23, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Тимирязева в г. Мариуполь Донецкой области.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что пожар произошел в частном жилом доме. В 19:40 пожар был локализован и в 19:48 - ликвидирован.
В 20:16 от сотрудников скорой медицинской помощи поступила информация о том, что в результате данного пожара пострадали двое детей, 2016 и 2017 годов рождения. Они были госпитализированы в детскую городскую больницу №3, с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения, они в удовлетворительном состоянии.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Киевской области на пожаре погибло двое маленьких детей.