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В Житомире во время пожара в доме травмировался ребенок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Во время пожара в жилом доме в Житомире подросток получил ожоги в результате взрыва аэрозольного баллона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в области.

Так, 15 августа, в 17:03, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на пять хозяев.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огонь охватил мансардный этаж и кровлю над одной из квартир. Возгорание уже распространилось на кровлю соседней квартиры.

В 17:29 пожар был локализирован, а окончательно ликвидирован в 18:27. Огнем уничтожены мансарда, часть кровли и домашние вещи.

Выяснилось, что пожар обнаружили дети. По словам ребят, они были дома и почувствовали запах дыма. Когда поднялись на более высокий этаж, то увидели огонь в одном из помещений. Там как раз проводился ремонт, хранились строительные и лакокрасочные материалы.

Пока 16-летний парень вызвал пожарных, его 14-летний брат пытался потушить пожар подручными средствами. В этот момент взорвался аэрозольный баллон, в результате чего младший парень получил ожоги лица, шеи, частично верхних и нижних конечностей. Медики госпитализировали его в ожоговое отделение областной больницы.

Причина пожара, а также все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области в результате пожара в частном доме пострадали дети 2016 и 2017 годов рождения.

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