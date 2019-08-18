Прокуратура затримала власника готелю, де внаслідок пожежі загинуло 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Правоохоронці затримали Вадима Чорного, який є власником готеля “Токіо Стар”, в якому внаслідок пожежі в ніч на 17 серпня загинули дев'ять осіб. Про це у Facebook інформує прокуратура Одеської області, передає УНН.
“Під процесуальним керівництвом прокуратури Одещини, в рамках досудового розслідування слідчі ГУНП в області затримали в порядку ст. 208 КПК України фактичного власника готелю „Токіо Стар“ В. Чорного”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прокуратура готує Чорному підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України), та клопотання про обрання запобіжного заходу.
Додається, що наразі досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 9 загиблих.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі розпочато кримінальне провадження.