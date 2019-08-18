Прокуратура задержала владельца отеля, где в результате пожара погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Правоохранители задержали Вадима Черного, который является владельцем отеля "Токио Стар", в котором, в результате пожара в ночь на 17 августа, погибли девять человек. Об этом в Facebook информирует прокуратура Одесской области, передает УНН.
“В процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи ГУНП в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы „Токио Стар“ В. Черного”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура готовит Черном подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины), и ходатайство об избрании меры пресечения.
Добавляется, что пока досудебное расследование продолжается.
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Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошла пожар, есть 9 погибших.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.