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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 122801 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133237 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Прокуратура задержала владельца отеля, где в результате пожара погибли 9 человек

Прокуратура задержала владельца отеля, где в результате пожара погибли 9 человек

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Правоохранители задержали Вадима Черного, который является владельцем отеля "Токио Стар", в котором, в результате пожара в ночь на 17 августа, погибли девять человек. Об этом в Facebook информирует прокуратура Одесской области, передает УНН.

“В процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи ГУНП в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы „Токио Стар“ В. Черного”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура готовит Черном подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины), и ходатайство об избрании меры пресечения.

Добавляется, что пока досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошла пожар, есть 9 погибших.

Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.

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