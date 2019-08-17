На місці пожежі у готелі в Одесі знайшли ще одне тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Під час розбирання конструкцій на місці пожежі в готелі в Одесі виявлено ще одну загиблу людину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
"На місці пожежі, що сталась вночі на 17 серпня в готелі по вул. Водопровідна, 1а, рятувальники продовжують роботи по розбиранню конструкцій під час проведення слідчих дій. О 14:12 було виявлено тіло ще одної загиблої людини (анкетні данні встановлюються)", - вказали у ДСНС.
Як зазначається, на час пожежі в готелі перебувало орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7, постраждало 10 осіб, 9 із яких були направлені у медичні заклади міста в стані середньої та важкої тяжкості.
"Загалом, на місці пожежі виявлено 9 загиблих людей", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, було 8 загиблих.
У ДСНС встановили осередок пожежі у готелі в Одесі.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі розпочато кримінальне провадження.