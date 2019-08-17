На месте пожара в гостинице в Одессе нашли еще одно тело
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. При разборке конструкций на месте пожара в гостинице в Одессе обнаружен еще один погибший человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
"На месте пожара, произошедшего в ночь на 17 августа в гостинице по ул. Водопроводная, 1а, спасатели продолжают работы по разборке конструкций при проведении следственных действий. В 14:12 было обнаружено тело еще одного погибшего человека (анкетные данные устанавливаются)", - указали в ГСЧС.
Как отмечается, на время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек. Во время ликвидации пожара эвакуированы 136 человек, спасены - 7, пострадали 10 человек, 9 из которых были направлены в медицинские учреждения города в состоянии средней и тяжелой тяжести.
"В общем, на месте пожара обнаружено 9 погибших людей", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, было 8 погибших.
В ГСЧС установили очаг пожара в гостинице в Одессе.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.