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На месте пожара в гостинице в Одессе нашли еще одно тело

На месте пожара в гостинице в Одессе нашли еще одно тело

Киев  •  УНН

 • 14385 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. При разборке конструкций на месте пожара в гостинице в Одессе обнаружен еще один погибший человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"На месте пожара, произошедшего в ночь на 17 августа в гостинице по ул. Водопроводная, 1а, спасатели продолжают работы по разборке конструкций при проведении следственных действий. В 14:12 было обнаружено тело еще одного погибшего человека (анкетные данные устанавливаются)", - указали в ГСЧС.

Как отмечается, на время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек. Во время ликвидации пожара эвакуированы 136 человек, спасены - 7, пострадали 10 человек, 9 из которых были направлены в медицинские учреждения города в состоянии средней и тяжелой тяжести.

"В общем, на месте пожара обнаружено 9 погибших людей", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, было 8 погибших.

В ГСЧС установили очаг пожара в гостинице в Одессе.

Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.

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