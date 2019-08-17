У ДСНС встановили осередок пожежі у готелі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Осередок пожежі у готелі в Одесі, де загинуло вісім людей, був на другому поверсі. Про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Осередок пожежі був на другому поверсі готелю", - сказав Демчук.
За його словами, ситуація була ускладнена швидким розвитком і поширенням вогню по конструктивних елементах, пізнім сповіщенням про пожежу, а також великою кількістю номерів, деякі з яких були навіть без вікон.
Також Демчук додав, що наразі причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у липні поточного року була запланована перевірка готелю “Токіо Стар” в Одесі, де у пожежі загинуло 8 людей, проте через зміну форми власності представника ДСНС на перевірку не допустили.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих. Через пожежу відкрили провадження.