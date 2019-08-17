В ГСЧС установили очаг пожара в гостинице в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Очаг пожара в гостинице в Одессе, где погибли восемь человек, был на втором этаже. Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Очаг пожара был на втором этаже гостиницы", - сказал Демчук.
По его словам, ситуация была осложнена быстрым развитием и распространением огня по конструктивным элементам, поздним уведомлением о пожаре, а также большим количеством номеров, некоторые из которых были даже без окон.
Также Демчук добавил, что сейчас причина пожара устанавливается.
Напомним, в июле текущего года была запланирована проверка отеля "Токио Стар" в Одессе, где в пожаре погибли 8 человек, однако из-за смены формы собственности представителя ГСЧС на проверку не допустили.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара открыли производство.