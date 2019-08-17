Перед пожежею в Одесі у готелі запланували перевірку, ДСНС не пустили

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У липні поточного року була запланована перевірка готелю “Токіо Стар” в Одесі, де у пожежі загинуло 8 людей, проте через зміну форми власності представника Державної служби з надзвичайних ситуацій на перевірку не допустили. Про це заявив заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Павло Афанасьєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.