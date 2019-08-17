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Перед пожежею в Одесі у готелі запланували перевірку, ДСНС не пустили

Перед пожежею в Одесі у готелі запланували перевірку, ДСНС не пустили

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У липні поточного року була запланована перевірка готелю “Токіо Стар” в Одесі, де у пожежі загинуло 8 людей, проте через зміну форми власності представника Державної служби з надзвичайних ситуацій на перевірку не допустили. Про це заявив заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Павло Афанасьєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Державною службою з надзвичайних ситуацій була запланована в липні цього року перевірка готелю (“Токіо Стар” – ред.) , але через те, що власник готелю змінив форму власності, представника Державної служби з надзвичайних ситуацій на перевірку не було допущено", - сказав Афанасьєв.

За його словами, були складені відповідні документи – акт про не допуск, для інформування відповідних органів.

Окрім того, повідомляється, що осередок пожежі був на другому поверсі готелю.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих. Через пожежу знеструмило трамвайне депо.

Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі, яка забрала вісім життів, розпочато кримінальне провадження.

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