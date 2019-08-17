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Через смертельну пожежу у готелі в Одесі відкрили провадження

Через смертельну пожежу у готелі в Одесі відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. За фактом пожежі в готелі в Одесі, яка забрала вісім життів, розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.

За попередніми даними, які наводить поліція, у результаті займання в будівлі, що охопило площу близько 1000 кв. м, загинули восьмеро людей, ще десятеро – госпіталізовані.

Зараз на місці події продовжують працювати поліцейські та рятувальники.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Причини та обставини пожежі встановлюються.

Усього з місця події було евакуйовано близько 150 людей. До вирішення питання про подальше перебування частини з них неподалік від згорівшого готелю створено тимчасові пункти з автобусів, виділених ГУНП та міськрадою. Там постраждалим від пожежі надається посильна домедична допомога, а також допомога психологів та волонтерів. Крім того, кілька десятків врятованих людей ще зночі приютив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих. Через пожежу знеструмило трамвайне депо.

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