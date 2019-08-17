Через пожежу в Одесі знеструмило трамвайне депо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Пожежа в готелі “Токіо Стар”, що трапилась в ніч на 17 серпня в Одесі та забрала життя вісьмох людей, знеструмила трамвайне депо. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Одесміськелектротранс.
“У зв’язку з пожежею в готелі „Токіо Стар“ і роботою пожежних бригад, трамвайне депо 1 тимчасово знеструмлене. Випуск вагонів з депо на маршрути 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 затримується. Просимо вибачення за незручності”, — сказано в повідомленні.
Станом на 7:40 повідомляється, що "рух трамвайних маршрутів №3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 відновлено в повному обсязі".
Нагадаємо, вночі 17 серпня в Одесі сталася пожежа в готелі “Токіо Стар”, загинуло 8 осіб, ще 10 постраждали. Співробітникам вдалось врятувати лише 7 осіб, з цих 10.