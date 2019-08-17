Из-за пожара в Одессе обесточено трамвайное депо

“В связи с пожаром в гостинице „Токио Стар“ и работой пожарных бригад, трамвайное депо 1 временно обесточено. Выпуск вагонов из депо на маршруты 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 задерживается. Просим прощения за неудобства”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 7:40 сообщается, что “движение трамвайных маршрутов № 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 восстановлено в полном объеме”.

Напомним, ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице “Токио Стар”, погибли 8 человек, еще 10 пострадали. Сотрудникам удалось спасти только 7 человек, из этих 10.