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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40192 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118520 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129217 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120420 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124961 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127998 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152765 просмотра

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Из-за смертельного пожара в гостинице в Одессе открыли производство

Из-за смертельного пожара в гостинице в Одессе открыли производство

Киев  •  УНН

 • 11258 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. По факту пожара в гостинице в Одессе, который унес восемь жизней, начато уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

По предварительным данным, которые приводит полиция, в результате возгорания в здании, которое охватило площадь около 1000 кв. м, погибли восемь человек, еще десять - госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек. До решения вопроса о дальнейшем пребывании части из них недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты из автобусов, выделенных ГУНП и горсоветом. Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров. Кроме того, несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара обесточило трамвайное депо.

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