Из-за смертельного пожара в гостинице в Одессе открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По факту пожара в гостинице в Одессе, который унес восемь жизней, начато уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.
По предварительным данным, которые приводит полиция, в результате возгорания в здании, которое охватило площадь около 1000 кв. м, погибли восемь человек, еще десять - госпитализированы.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек. До решения вопроса о дальнейшем пребывании части из них недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты из автобусов, выделенных ГУНП и горсоветом. Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров. Кроме того, несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара обесточило трамвайное депо.