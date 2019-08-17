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Перед пожаром в Одессе в гостинице запланировали проверку, ГСЧС не пустили

Киев  •  УНН

 • 11259 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В июле текущего года была запланирована проверка отеля "Токио Стар" в Одессе, где в пожаре погибли 8 человек, однако из-за смены формы собственности представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на проверку не допустили. Об этом заявил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Павел Афанасьев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Государственной службой по чрезвычайным ситуациям была запланирована в июле этого года проверка отеля ("Токио Стар" - ред.), но потому, что владелец отеля изменил форму собственности, представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на проверку не был допущен", - сказал Афанасьев.

По его словам, были составлены соответствующие документы - акт о недопуске, для информирования соответствующих органов.

Кроме того, сообщается, что очаг пожара был на втором этаже отеля.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара обесточило трамвайное депо.

Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.

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