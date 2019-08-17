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Зеленський пообіцяв відповідальність винним через пожежу у готелі в Одесі

Зеленський пообіцяв відповідальність винним через пожежу у готелі в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відповідальність винним через смертельну пожежу у готелі в Одесі, у тому числі власнику закладу. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Одеса. “Токіо Стар”. Уночі ми втратили вісім людських життів. Десять людей постраждали, четверо з них — у критичному стані. І це не через війну та обстріли. А через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зверхнє ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості", - вказав Президент.

Він також висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих і подякував рятувальникам, поліції та одеситу, який прихистив урятованих постояльців цього “готелю”.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих. Через пожежу відкрили провадження.

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