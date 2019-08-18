Правоохоронці отримують доступ до відеокамер готелю, де у пожежі загинули 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Правоохоронці отримують доступ до відеокамер готелю “Токіо Стар”, в якому в ніч на 17 серпня сталась смертельна пожежа, внаслідок якої загинули дев’ятеро осіб. Про це повідомляється на сторінці Генеральної прокуратури у Facebook, передає УНН.
У дописі повідомили, що за фактом пожежі прокуратурою спільно з поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
“Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події, правоохоронці отримують доступ до відеокамер готелю та прилеглої території”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронцями "вживаються заходи для вилучення та дослідження уставних документів підприємства – власника готелю, фінансово-господарської діяльності, установки та обслуговування пожежної сигналізації та інших".
Як раніше повідомляв УНН, Прокуратура Одеської області затримала власника готелю “Токіо Стар”.
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Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 9 загиблих.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі розпочато кримінальне провадження.