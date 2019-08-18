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Правоохоронці отримують доступ до відеокамер готелю, де у пожежі загинули 9 осіб

Правоохоронці отримують доступ до відеокамер готелю, де у пожежі загинули 9 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Правоохоронці отримують доступ до відеокамер готелю “Токіо Стар”, в якому в ніч на 17 серпня сталась смертельна пожежа, внаслідок якої загинули дев’ятеро осіб. Про це повідомляється на сторінці Генеральної прокуратури у Facebook, передає УНН.

У дописі повідомили, що за фактом пожежі прокуратурою спільно з поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

“Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події, правоохоронці отримують доступ до відеокамер готелю та прилеглої території”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронцями "вживаються заходи для вилучення та дослідження уставних документів підприємства – власника готелю, фінансово-господарської діяльності, установки та обслуговування пожежної сигналізації та інших".

Як раніше повідомляв УНН, Прокуратура Одеської області затримала власника готелю “Токіо Стар”.

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Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 9 загиблих.

Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі розпочато кримінальне провадження.

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