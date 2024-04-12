Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных 3,88 млрд гривен на дальнейшее строительство оборонительных рубежей, в первую очередь в Харьковской и Сумской областях. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей. Из этих средств 1,7 млрд грн будет для Харьковщины, а 1,5 млрд грн для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донецкая, Херсонская и Николаевская области - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, всего с начала года Правительство выделило уже почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций. Работы идут 24/7.

Дополнение

6 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на некоторых направлениях фронта строительство фортификационных сооружений выполнено на 92-98%.