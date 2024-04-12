С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей
Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины
Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"
Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается
В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших
Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК
Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников
Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок
Оккупанты похитили около 23 тысяч артефактов из Херсонского краеведческого музея - Херсонская ОГА
В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар электропоезда
Популярные
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы
Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей
Украинское правительство выделило дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей, прежде всего в Харьковской и Сумской областях, из которых 1,7 млрд грн - для Харьковской и 1,5 млрд грн - для Сумской.
Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины
Харьковская область начала принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы из соображений безопасности.
Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил о начале 9-го сезона Всеукраинского конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!".
Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается
Ракета Х-69, которой, вероятно, армия рф ударила по Трипольской ТЭС и уничтожила ее, является улучшенной версией Х-59 с увеличенной дальностью, скоростью и боеголовкой.
В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших
Беспилотник врезался в административное здание "Газпрома" в российском белгороде, ранив двух человек и повредив фасад.
Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что режимы путина и гитлера имеют одинаковую токсичную ДНК, проведя параллели между умиротворением гитлера, что привело ко Второй мировой войне, и попытками умиротворения путина с 2014 по 2022 годы.
Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников
99 погибших украинских защитников, в том числе 77 из Донецкого, 20 из Запорожского и 2 из Харьковского секторов, были возвращены в Украину благодаря усилиям по репатриации, к которым присоединились различные украинские ведомства и Международный Комитет Красного Креста.
Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок
Украина и Черногория договорились об установлении "транспортного безвиза" для грузовых перевозок с 1 июня 2024 года, а также работают над налаживанием регулярного автобусного сообщения и беспаритетных пассажирских перевозок между двумя странами.
Оккупанты похитили около 23 тысяч артефактов из Херсонского краеведческого музея - Херсонская ОГА
Во время российской оккупации Херсона из Херсонского краеведческого музея было похищено около 23 000 экспонатов и некоторое техническое оборудование. Сейчас украинские специалисты решают вопрос эвакуации музейного фонда и хранения музейных предметов в хранилищах других областей Украины.
В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар электропоезда
Спасатели потушили пожар, возникший в высоковольтной камере локомотива электропоезда в селе Сотники Корсунь-Шевченковской территориальной общины Черкасской области.