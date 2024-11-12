Правительство выделило 7,5 млрд грн для построения укрытий в школах в прифронтовых и приграничных территориях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство выделило 7,5 миллиардов гривен, чтобы построить укрытия в школах, которые находятся в прифронтовых и приграничных территориях. Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает УНН.

Планомерно реализуем комплексную политику "Школа офлайн" для максимального привлечения детей к очному обучению. 7,5 млрд грн выделено для построения укрытий на прифронтовых и приграничных территориях. Это позволит 100 тысячам учеников вернуться в классы - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что 1,2 млрд грн выделено на закупку школьных автобусов, из которых уже приобретено более 400 из запланированных 500. Школы получили более 240 тыс. девайсов для учеников и учителей. Также предусмотрено 2 млрд грн на обеспечение питания для учащихся начальных классов и 1,5 млрд грн на модернизацию школьных пищеблоков.

Напомним

Кабмин распределил 56,9 млн грн на строительство укрытий в школах Запорожской, Херсонской и Киевской областей. Средства пойдут на противорадиационные укрытия и бомбоубежища в четырех учебных заведениях.

Украина и Финляндия будут сотрудничать в создании современных укрытий