Уряд виділив 56,9 млн грн на будівництво укриттів для шкіл у трьох областях
Київ • УНН
Кабмін розподілив 56,9 млн грн на будівництво укриттів у школах Запорізької, Херсонської та Київської областей. Кошти підуть на протирадіаційні укриття та бомбосховища в чотирьох навчальних закладах.
Кабінет міністрів розподілив понад 42 млн гривень на будівництво укриттів у Запорізькій та Херсонській областях, а також направить ще 14,7 млн гривень на продовження будівництва протирадіаційного укриття у Вишгородському ліцеї на Київщині. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
"Також розподіляємо державну субвенцію обсягом 56,9 млн гривень на укриття для шкіл Запорізької, Херсонської та Київської областей", - сказав Шмигаль.
Доповнення
В Міністерстві освіти і науки зазначили, що бюджет Запорізької області отримає 16 млн 883 тис. гривень для будівництва протирадіаційного укриття у закладі освіти Люцернянського ліцею Михайлівської сільської ради.
27 млн 882 тис. гривень буде виділено на будівництво бомбосховища у Високопільському ліцеї на Херсонщині.
Ще 14 млн 795 тис. гривень направлять для продовження будівництва протирадіаційного укриття, розпочатого торік на території Вишгородського ліцею №1 на Київщині.
Нагадаємо
Кабінет міністрів затвердив порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ закладами загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік. 350 закладів отримають по 290,5 тис. гривень від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків, на підготовку до зими, на ремонти інженерних мереж.