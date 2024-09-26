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Уряд виділив 56,9 млн грн на будівництво укриттів для шкіл у трьох областях

Уряд виділив 56,9 млн грн на будівництво укриттів для шкіл у трьох областях

Київ • УНН

 • 35931 перегляди

Кабмін розподілив 56,9 млн грн на будівництво укриттів у школах Запорізької, Херсонської та Київської областей. Кошти підуть на протирадіаційні укриття та бомбосховища в чотирьох навчальних закладах.

Кабінет міністрів розподілив понад 42 млн гривень на будівництво укриттів у Запорізькій та Херсонській областях, а також направить ще 14,7 млн гривень на продовження будівництва протирадіаційного укриття у Вишгородському ліцеї на Київщині. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"Також розподіляємо державну субвенцію обсягом 56,9 млн гривень на укриття для шкіл Запорізької, Херсонської та Київської областей", - сказав Шмигаль.

Доповнення

В Міністерстві освіти і науки зазначили, що бюджет Запорізької області отримає 16 млн 883 тис. гривень для будівництва протирадіаційного укриття у закладі освіти Люцернянського ліцею Михайлівської сільської ради.

27 млн 882 тис. гривень буде виділено на будівництво бомбосховища у Високопільському ліцеї на Херсонщині.

Ще 14 млн 795 тис. гривень направлять для продовження будівництва протирадіаційного укриття, розпочатого торік на території Вишгородського ліцею №1 на Київщині.

Нагадаємо

Кабінет міністрів затвердив порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ закладами загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік. 350 закладів отримають по 290,5 тис. гривень від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків, на підготовку до зими, на ремонти інженерних мереж.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
zaporizka-oblastЗапорізька область
yunisefЮНІСЕФ
khersonska-oblastХерсонська область
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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