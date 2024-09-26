Правительство выделило 56,9 млн грн на строительство укрытий для школ в трех областях

Кабинет министров распределил более 42 млн гривен на строительство укрытий в Запорожской и Херсонской областях, а также направит еще 14,7 млн гривен на продолжение строительства противорадиационного укрытия в Вышгородском лицее Киевской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Также распределяем государственную субвенцию объемом 56,9 млн гривен на укрытие для школ Запорожской, Херсонской и Киевской областей", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

В Министерстве образования и науки отметили, что бюджет Запорожской области получит 16 млн 883 тыс. гривен для строительства противорадиационного укрытия в учебном заведении Люцернянского лицея Михайловского сельского совета.

27 млн 882 тыс. гривен будет выделено на строительство бомбоубежища в Высокопольском лицее на Херсонщине.

Еще 14 млн 795 тыс. гривен направят для продолжения строительства противорадиационного укрытия, начатого в прошлом году на территории Вышгородского лицея №1 в Киевской области.

Напомним

Кабинет министров утвердил порядок и условия получения денежной помощи от ЮНИСЕФ учреждениями общего среднего образования на 2024/25 учебный год. 350 заведений получат по 290,5 тыс. гривен от ЮНИСЕФ на модернизацию пищеблоков, на подготовку к зиме, на ремонты инженерных сетей.