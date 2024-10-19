Украина и Финляндия будут сотрудничать в создании современных укрытий
Киев • УНН
Украина планирует использовать опыт Финляндии для строительства современных укрытий гражданской защиты. В Хельсинки украинская делегация ознакомилась с системой безопасности, которая включает 5500 укрытий на 900 тысяч человек.
Украина и Финляндия объединяются для создания современных укрытий гражданской защиты. Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
В городе Хельсинки украинская делегация во главе с премьер-министром ознакомилась с укрытием гражданской защиты Merihaka, которое является примером эффективной системы безопасности Финляндии.
По информации, в столице Финляндии насчитывается около 5500 укрытий, которые способны вместить 900 тысяч человек, обеспечивая безопасность как местным жителям, так и туристам.
Поэтому, по словам Дмитрия Шмыгаля, Украина намерена использовать этот опыт для строительства современных укрытий.
Совместно с Финляндией будем привлекать партнеров к реализации подобных проектов