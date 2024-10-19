Украина и Финляндия будут сотрудничать в создании современных укрытий

Украина и Финляндия объединяются для создания современных укрытий гражданской защиты. Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

В городе Хельсинки украинская делегация во главе с премьер-министром ознакомилась с укрытием гражданской защиты Merihaka, которое является примером эффективной системы безопасности Финляндии.

По информации, в столице Финляндии насчитывается около 5500 укрытий, которые способны вместить 900 тысяч человек, обеспечивая безопасность как местным жителям, так и туристам.

Поэтому, по словам Дмитрия Шмыгаля, Украина намерена использовать этот опыт для строительства современных укрытий.