Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у створенні сучасних укриттів
Київ • УНН
Україна планує використати досвід Фінляндії для будівництва сучасних укриттів цивільного захисту. У Гельсінкі українська делегація ознайомилася з системою безпеки, яка включає 5500 укриттів на 900 тисяч осіб.
Україна та Фінляндія об'єднуються для створення сучасних укриттів цивільного захисту. Про це повідомляє Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
У місті Гельсінкі українська делегація на чолі з прем‘єр-міністром ознайомилася з укриттям цивільного захисту Merihaka, яке є прикладом ефективної системи безпеки Фінляндії.
За інформацією, у столиці Фінляндії налічується близько 5500 укриттів, що здатні вмістити 900 тисяч осіб, забезпечуючи безпеку як місцевим мешканцям, так і туристам.
Відтак, за словами Дмитра Шмигаля, Україна має намір використати цей досвід для будівництва сучасних укриттів.
Спільно з Фінляндією долучатимемо партнерів до реалізації подібних проєктів