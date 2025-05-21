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Правительство выделило 11 млрд долларов на обустройство укрытий в школах - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Кабмин выделил более 11 млрд грн на обустройство укрытий в школах и 2 млрд грн на школьные автобусы в рамках политики "Школа оффлайн" на 2025 год. Также выделено 272,5 млн грн субвенций для 21 области.

Правительство выделило 11 млрд долларов на обустройство укрытий в школах - Шмыгаль

Правительство в рамках комплексной политики "Школа офлайн" на 2025 год выделило более 11 млрд грн на создание укрытий. Также 2 млрд грн пойдут на закупку школьных автобусов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

В рамках комплексной политики "Школа офлайн" на этот год предусмотрели более 11 млрд грн дотаций и субвенций на обустройство укрытий и более 2 млрд грн - на закупку школьных автобусов

- сообщил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что в этом году вместе с общинами Кабмин планирует реализовать 185 проектов строительства укрытий в украинских школах.

"Сегодня распределяем еще 272,5 млн грн субвенции для бюджетов двадцати одной области и города Киева", - добавил Шмыгаль.

По его словам, Кабмин ожидает от регионов и общин эффективного использования этих средств.

"Наша общая цель - защитить каждого ребенка, создать комфортную образовательную среду, дать детям пространство для получения знаний, социализации и развития", - подытожил Шмыгаль.

Дополнение

Министерство образования опровергло информацию о закрытии дистанционных классов и школ, в частности для ВОТ. Ведомство работает над улучшением качества дистанционного образования и внедряет новые формы обучения.

Минобразования обновило правила дистанционного обучения и обучения за границей с 2025-2026 учебного года. Изменения касаются минимального количества учеников в дистанционных классах, обучения детей на ВОТ и за границей.

Павел Зинченко

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