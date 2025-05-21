Правительство выделило 11 млрд долларов на обустройство укрытий в школах - Шмыгаль
Киев • УНН
Кабмин выделил более 11 млрд грн на обустройство укрытий в школах и 2 млрд грн на школьные автобусы в рамках политики "Школа оффлайн" на 2025 год. Также выделено 272,5 млн грн субвенций для 21 области.
Правительство в рамках комплексной политики "Школа офлайн" на 2025 год выделило более 11 млрд грн на создание укрытий. Также 2 млрд грн пойдут на закупку школьных автобусов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
В рамках комплексной политики "Школа офлайн" на этот год предусмотрели более 11 млрд грн дотаций и субвенций на обустройство укрытий и более 2 млрд грн - на закупку школьных автобусов
Глава правительства отметил, что в этом году вместе с общинами Кабмин планирует реализовать 185 проектов строительства укрытий в украинских школах.
"Сегодня распределяем еще 272,5 млн грн субвенции для бюджетов двадцати одной области и города Киева", - добавил Шмыгаль.
По его словам, Кабмин ожидает от регионов и общин эффективного использования этих средств.
"Наша общая цель - защитить каждого ребенка, создать комфортную образовательную среду, дать детям пространство для получения знаний, социализации и развития", - подытожил Шмыгаль.
Дополнение
Министерство образования опровергло информацию о закрытии дистанционных классов и школ, в частности для ВОТ. Ведомство работает над улучшением качества дистанционного образования и внедряет новые формы обучения.
Минобразования обновило правила дистанционного обучения и обучения за границей с 2025-2026 учебного года. Изменения касаются минимального количества учеников в дистанционных классах, обучения детей на ВОТ и за границей.