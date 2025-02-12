Про звільнення вчителів з дистанційних класів шкіл не йдеться – МОН

МОН заявляє, що ніколи не говорило про закриття чи припинення функціонування дистанційних класів та дистанційних шкіл, зокрема для тимчасово окупованих територій.

Про звільнення вчителів з дистанційних класів шкіл не йде мова. Про це повідомила заступниця Міністра освіти і науки Надія Кузьмичова під час представлення Спеціальної доповіді Омбудсмана щодо доступу до освіти дітей та молоді з ТОТ, передає УНН.

Міністерство освіти та науки жодного разу, на жодному офіційному майданчику ніколи не говорило про закриття чи припинення функціонування дистанційних класів й дистанційних шкіл, як для тимчасово окупованої території, так й для будь-якого іншого закладу. Те що говориться й обговорювалося в тому числі протягом 2024 року – це про якість дистанційної освіти та про доступ до неї. Про звільнення вчителів з дистанційних класів, шкіл не йде мова - повідомила Кузьмичова.

Вона зазначила, що мова йде про організацію іншого освітнього процесу.

Ми насправді дуже чекаємо прийняття Концепції загального доступу дітей та молоді до освіти на всіх ланках, але й без її прийняття ми працюємо по ключовим компонентам - це як вчитися й це форми навчання. Наразі навчання дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях здійснюється в дистанційній або індивідуальній формі – це сімейна та екстернатна за повними програмами - розповіла Кузьмичова.

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Тут ми стикаємося з проблемою перенавантаження в частині, якщо це повноцінні дистанційні класи. Якщо це сімейна, екстернатна форма, то скоріше за все тут ми зустрічаємося не з питанням перенавантаження, але з питанням можливості за таку малу кількість годин – 4-6 на рік опанувати весь матеріал. Якщо в тебе немає підтримки батьків, вчителів, то звісно, що це виглядає трішки формальністю, аніж реальністю - сказала Кузьмичова.

Тому у 2024 році були внесені зміни в положення про дистанційну освіту й педагогічний патронаж, як теж форма індивідуальної освіти стала доступна для дітей на тимчасово окупованій території. Цей інструмент вже теж діє. Це про можливість при педагогічному патронажі для дитини опанувати індивідуальний план з акцентом на українознавчі предмети: мова, література, історія, те, що точно не вивчається в окупантів. Й менше уваги приділити математиці, фізиці, тому що множення та ділення буде однаковим не залежно від мови вивчення тієї інформації.

Тобто наразі вже існує інструмент для того, щоб мінімізувати навантаження.

Доповнення

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська влада не повинна скорочувати онлайн-навчання, а навпаки — розширювати його, щоб зберегти зв’язок із молоддю на тимчасово окупованих територіях.

У серпні 2024 року МОН скасувало наказ про відмову від дистанційного навчання. Натомість Міністерство освіти і науки затвердило наказ № 1112 "Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні".

Повідомлялося, що усі зміни буде впроваджено з 1 вересня 2025 року. Проте якщо області готові до імплементації окремих компонентів з цього навчального року, то можуть їх розпочинати.

Для повернення до очної / змішаної освіти потрібно кілька умов:

наявність укриття в школі або на відстані не більше ніж 500 метрів від нього;

матеріально-технічне забезпечення, достатнє для організації змішаного навчання;

Для областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської (крім тимчасово окупованих територій) — рішення ради оборони області або розпорядження керівника ОВА, рішення педагогічної ради щодо виведення учнів на очне навчання.

У жовтні 2024 році Міністерство освіти і науки затвердило низку змін до комплексної політики "Школа офлайн" і пояснило, яких змін очікувати у 2025-2026 навчальному році.

Зокрема, йшлось про те, що якщо дистанційні класи з учнями, які на ТОТ продовжують працювати відповідно до оновлених правил, то учні продовжуватимуть навчання у своїх класах.

Також запроваджується педагогічний патронаж, тобто індивідуальна форма освіти. Він передбачає, що за кожним учнем закріплюється вчитель, який зможе разом з дитиною сформувати розклад та траєкторію навчання відповідно до її потреб.