Лише 7% школярів з окупованих територій навчаються в українських школах онлайн - Лубінець
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку, з яких лише 44 тис. навчаються онлайн в українських школах. У 2024 році понад 11 тис. абітурієнтів з ТОТ вступили до українських ВНЗ.
На тимчасово окупованих територіях проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку. Приблизно 7% з них навчаються онлайн в українських школах. Йдеться про трохи більше як 44 тис. дітей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді Омбудсмана щодо доступу до освіти дітей та молоді з ТОТ, передає УНН.
За нашою інформацією, яку ми отримали від МОН станом на зараз на тимчасово окупованій території України проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку. За нашими даними тільки приблизно 7% з них навчаються через онлайн можливість в українських школах. Це трохи більше як 44 тис. українських дітей
За його словами, у 2023 році через Освітні центри до закладів вищої освіти вступило 1608 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України. У 2024 році ця цифра зросла й вступило понад 11 тис. українських дітей.
Доповнення
Лубінець заявив, що українська влада не повинна скорочувати онлайн-навчання, а навпаки — розширювати його, щоб зберегти зв’язок із молоддю на тимчасово окупованих територіях.