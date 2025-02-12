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Лише 7% школярів з окупованих територій навчаються в українських школах онлайн - Лубінець

Лише 7% школярів з окупованих територій навчаються в українських школах онлайн - Лубінець

Київ • УНН

 • 27832 перегляди

На тимчасово окупованих територіях проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку, з яких лише 44 тис. навчаються онлайн в українських школах. У 2024 році понад 11 тис. абітурієнтів з ТОТ вступили до українських ВНЗ.

На тимчасово окупованих територіях проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку. Приблизно 7% з них навчаються онлайн в українських школах. Йдеться про трохи більше як 44 тис. дітей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді Омбудсмана щодо доступу до освіти дітей та молоді з ТОТ, передає УНН.

За нашою інформацією, яку ми отримали від МОН станом на зараз на тимчасово окупованій території України проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку. За нашими даними тільки приблизно 7% з них навчаються через онлайн можливість в українських школах. Це трохи більше як 44 тис. українських дітей 

- сказав Лубінець.

За його словами, у 2023 році через Освітні центри до закладів вищої освіти вступило 1608 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України. У 2024 році ця цифра зросла й вступило понад 11 тис. українських дітей.

Доповнення

Лубінець заявив, що українська влада не повинна скорочувати онлайн-навчання, а навпаки — розширювати його, щоб зберегти зв’язок із молоддю на тимчасово окупованих територіях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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