Лише 7% школярів з окупованих територій навчаються в українських школах онлайн - Лубінець

На тимчасово окупованих територіях проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку. Приблизно 7% з них навчаються онлайн в українських школах. Йдеться про трохи більше як 44 тис. дітей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді Омбудсмана щодо доступу до освіти дітей та молоді з ТОТ, передає УНН.

За нашою інформацією, яку ми отримали від МОН станом на зараз на тимчасово окупованій території України проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку. За нашими даними тільки приблизно 7% з них навчаються через онлайн можливість в українських школах. Це трохи більше як 44 тис. українських дітей