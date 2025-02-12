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Только 7% школьников с оккупированных территорий учатся в украинских школах онлайн - Лубинец

Только 7% школьников с оккупированных территорий учатся в украинских школах онлайн - Лубинец

Киев  •  УНН

 • 3449 просмотра

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На временно оккупированных территориях проживает около 600 тыс. детей школьного возраста, из которых только 44 тыс. учатся онлайн в украинских школах. В 2024 году более 11 тыс. абитуриентов с ВОТ поступили в украинские вузы.

На временно оккупированных территориях проживает около 600 тыс. детей школьного возраста. Примерно 7% из них учатся онлайн в украинских школах. Речь идет о чуть более 44 тыс. детей. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время представления Специального доклада Омбудсмена по доступу к образованию детей и молодежи с ВОТ, передает УНН.

По нашей информации, которую мы получили от МОН по состоянию на сейчас на временно оккупированной территории Украины проживает около 600 тыс. детей школьного возраста. По нашим данным только примерно 7% из них учатся через онлайн возможность в украинских школах. Это чуть больше 44 тыс. украинских детей 

- сказал Лубинец.

По его словам, в 2023 году через Образовательные центры в учреждения высшего образования поступило 1608 абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины. В 2024 году эта цифра выросла и поступило более 11 тыс. украинских детей.

Дополнение

Лубинец заявил, что украинская власть не должна сокращать онлайн-обучение, а наоборот - расширять его, чтобы сохранить связь с молодежью на временно оккупированных территориях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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