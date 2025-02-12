Об увольнении учителей из дистанционных классов, школ речь не идет - МОН

МОН заявляет, что никогда не говорило о закрытии или прекращении функционирования дистанционных классов и дистанционных школ, в частности для временно оккупированных территорий.

Об увольнении учителей из дистанционных классов, школ не идет речь. Об этом сообщила заместитель Министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время представления Специального доклада Омбудсмена по доступу к образованию детей и молодежи с ВОТ, передает УНН.

Министерство образования и науки ни разу, ни на одной официальной площадке никогда не говорило о закрытии или прекращении функционирования дистанционных классов и дистанционных школ, как для временно оккупированной территории, так и для любого другого заведения. То что говорится и обсуждалось в том числе в течение 2024 года - это о качестве дистанционного образования и о доступе к нему. Об увольнении учителей из дистанционных классов, школ не идет речь - сообщила Кузьмичева.

Она отметила, что речь идет об организации другого образовательного процесса.

Мы на самом деле очень ждем принятия Концепции общего доступа детей и молодежи к образованию на всех уровнях, но и без ее принятия мы работаем по ключевым компонентам - это как учиться и это формы обучения. Сейчас обучение детей, находящихся на временно оккупированных территориях осуществляется в дистанционной или индивидуальной форме - это семейная и экстернатная по полным программам - рассказала Кузьмичева.

Только 7% школьников с оккупированных территорий учатся в украинских школах онлайн - Лубинец

Здесь мы сталкиваемся с проблемой перегрузки в части, если это полноценные дистанционные классы. Если это семейная, экстернатная форма, то скорее всего здесь мы встречаемся не с вопросом перегрузки, но с вопросом возможности за такое малое количество часов - 4-6 в год овладеть всем материалом. Если у тебя нет поддержки родителей, учителей, то конечно, это выглядит немного формальностью, чем реальностью - сказала Кузьмичева.

Поэтому в 2024 году были внесены изменения в положение о дистанционном образовании и педагогическом патронаже, как тоже форма индивидуального образования стала доступна для детей на временно оккупированной территории. Этот инструмент уже тоже действует. Это о возможности при педагогическом патронаже для ребенка освоить индивидуальный план с акцентом на украиноведческие предметы: язык, литература, история, то, что точно не изучается у оккупантов. И меньше внимания уделить математике, физике, потому что умножение и деление будет одинаковым независимо от языка изучения той информации.

То есть сейчас уже существует инструмент для того, чтобы минимизировать нагрузку.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинская власть не должна сокращать онлайн-обучение, а наоборот - расширять его, чтобы сохранить связь с молодежью на временно оккупированных территориях.

В августе 2024 года МОН отменило приказ об отказе от дистанционного обучения. Зато Министерство образования и науки утвердило приказ № 1112 «Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине».

Сообщалось, что все изменения будут внедрены с 1 сентября 2025 года. Однако если области готовы к имплементации отдельных компонентов с этого учебного года, то могут их начинать.

Для возвращения к очному / смешанному образованию требуется несколько условий:

наличие укрытия в школе или на расстоянии не более чем 500 метров от него;

материально-техническое обеспечение, достаточное для организации смешанного обучения;

Для областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской (кроме временно оккупированных территорий) - решение совета обороны области или распоряжение руководителя ОВА, решение педагогического совета по выводу учащихся на очное обучение.

В октябре 2024 году Министерство образования и науки утвердило ряд изменений в комплексную политику «Школа офлайн» и объяснило, каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном годуи.

В частности, речь шла о том, что если дистанционные классы с учениками, которые на ТОТ продолжают работать в соответствии с обновленными правилами, то ученики будут продолжать обучение в своих классах.

Также вводится педагогический патронаж, то есть индивидуальная форма образования. Он предусматривает, что за каждым учеником закрепляется учитель, который сможет вместе с ребенком сформировать расписание и траекторию обучения в соответствии с его потребностями.