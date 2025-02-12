Об увольнении учителей из дистанционных классов, школ речь не идет - МОН

ukenru
Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
14:23 • 4572 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
13:50 • 43426 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12:22 • 70500 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 108267 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 110025 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
09:58 • 110540 просмотра

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Эксклюзив
ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
09:53 • 109825 просмотра

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 106951 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 123236 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 127881 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

12 февраля, 04:32 • 117472 просмотра
Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

12 февраля, 06:00 • 100494 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 121453 просмотра
Сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" перенесли до 5 июня

Сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" перенесли до 5 июня

09:14 • 60849 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 117909 просмотра
публикации
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

13:50 • 43271 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 145628 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 146633 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 157012 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 187263 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 117927 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 121473 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 118112 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 128201 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 132427 просмотра
Актуальное
Об увольнении учителей из дистанционных классов, школ речь не идет - МОН

Об увольнении учителей из дистанционных классов, школ речь не идет - МОН

Киев  •  УНН

 • 1042 просмотра

Read in English

Министерство образования опровергло информацию о закрытии дистанционных классов и школ, в частности для ТОТ. Ведомство работает над улучшением качества дистанционного образования и внедряет новые формы обучения.

МОН заявляет, что никогда не говорило о закрытии или прекращении функционирования дистанционных классов и дистанционных школ, в частности для временно оккупированных территорий.

Об увольнении учителей из дистанционных классов, школ не идет речь. Об этом сообщила заместитель Министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время представления Специального доклада Омбудсмена по доступу к образованию детей и молодежи с ВОТ, передает УНН.  

Министерство образования и науки ни разу, ни на одной официальной площадке никогда не говорило о закрытии или прекращении функционирования дистанционных классов и дистанционных школ, как для временно оккупированной территории, так и для любого другого заведения. То что говорится и обсуждалось в том числе в течение 2024 года - это о качестве дистанционного образования и о доступе к нему. Об увольнении учителей из дистанционных классов, школ не идет речь

- сообщила Кузьмичева.

Она отметила, что речь идет об организации другого образовательного процесса.

Мы на самом деле очень ждем принятия Концепции общего доступа детей и молодежи к образованию на всех уровнях, но и без ее принятия мы работаем по ключевым компонентам - это как учиться и это формы обучения. Сейчас обучение детей, находящихся на временно оккупированных территориях осуществляется в дистанционной или индивидуальной форме - это семейная и экстернатная по полным программам

- рассказала Кузьмичева.

Только 7% школьников с оккупированных территорий учатся в украинских школах онлайн - Лубинец12.02.25, 16:06 • 3618 просмотров

Здесь мы сталкиваемся с проблемой перегрузки в части, если это полноценные дистанционные классы. Если это семейная, экстернатная форма, то скорее всего здесь мы встречаемся не с вопросом перегрузки, но с вопросом возможности за такое малое количество часов - 4-6 в год овладеть всем материалом. Если у тебя нет поддержки родителей, учителей, то конечно, это выглядит немного формальностью, чем реальностью

- сказала Кузьмичева. 

Поэтому в 2024 году были внесены изменения в положение о дистанционном образовании и педагогическом патронаже, как тоже форма индивидуального образования стала доступна для детей на временно оккупированной территории. Этот инструмент уже тоже действует. Это о возможности при педагогическом патронаже для ребенка  освоить индивидуальный план с акцентом на украиноведческие предметы: язык, литература, история, то, что точно не изучается у оккупантов. И меньше внимания уделить математике, физике, потому что умножение и деление будет одинаковым независимо от языка изучения той информации.

То есть сейчас уже существует инструмент для того, чтобы минимизировать нагрузку. 

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинская власть не должна сокращать онлайн-обучение, а наоборот - расширять его, чтобы сохранить связь с молодежью на временно оккупированных территориях.

 В августе 2024 года МОН отменило приказ об отказе от дистанционного обучения. Зато Министерство образования и науки утвердило приказ № 1112 «Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине».

Сообщалось, что все изменения будут внедрены с 1 сентября 2025 года. Однако если области готовы к имплементации отдельных компонентов с этого учебного года, то могут их начинать.

Для возвращения к очному / смешанному образованию требуется несколько условий:  

  • наличие укрытия в школе или на расстоянии не более чем 500 метров от него;
  • материально-техническое обеспечение, достаточное для организации смешанного обучения;

Для областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской (кроме временно оккупированных территорий) - решение совета обороны области или распоряжение руководителя ОВА, решение педагогического совета по выводу учащихся на очное обучение.

 В октябре 2024 году Министерство образования и науки утвердило ряд изменений в комплексную политику «Школа офлайн» и объяснило, каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном годуи.

 В частности, речь шла о том, что если дистанционные классы с учениками, которые на ТОТ продолжают работать в соответствии с обновленными правилами, то ученики будут продолжать обучение в своих классах.

Также вводится педагогический патронаж, то есть индивидуальная форма образования. Он предусматривает, что за каждым учеником закрепляется учитель, который сможет вместе с ребенком сформировать расписание и траекторию обучения в соответствии с его потребностями. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы