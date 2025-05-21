Уряд виділив 11 млрд грн на облаштування укриттів у школах - Шмигаль
Київ • УНН
Кабмін виділив понад 11 млрд грн на облаштування укриттів у школах та 2 млрд грн на шкільні автобуси в межах політики "Школа офлайн" на 2025 рік. Також виділено 272,5 млн грн субвенцій для 21 області.
Уряд в межах комплексної політики "Школа офлайн" на 2025 рік виділив понад 11 млрд грн на створення укриттів. Також 2 млрд грн підуть на закупівлю шкільних автобусів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
У межах комплексної політики "Школа офлайн" на цей рік передбачили понад 11 млрд грн дотацій і субвенцій на облаштування укриттів та понад 2 млрд грн - на закупівлю шкільних автобусів
Глава уряду зазначив, що в цьому році разом із громадами Кабмін планує реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах.
"Сьогодні розподіляємо ще 272,5 млн грн субвенції для бюджетів двадцяти однієї області та міста Києва", - додав Шмигаль.
За його словами, Кабмін очікує від регіонів та громад ефективного використання цих коштів.
"Наша спільна мета - захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для отримання знань, соціалізації і розвитку", - підсумував Шмигаль.
Доповнення
Міністерство освіти спростувало інформацію про закриття дистанційних класів та шкіл, зокрема для ТОТ. Відомство працює над покращенням якості дистанційної освіти та впроваджує нові форми навчання.
Міносвіти оновило правила дистанційного навчання та навчання за кордоном з 2025-2026 навчального року. Зміни стосуються мінімальної кількості учнів у дистанційних класах, навчання дітей на ТОТ та за кордоном.