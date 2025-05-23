Правительство Вьетнама приказало заблокировать мессенджер Telegram - Reuters
Киев • УНН
Министерство технологий Вьетнама поручило заблокировать Telegram из-за отказа делиться данными пользователей и бороться с преступностью. Блокировка инициирована из-за большого количества преступлений в Telegram-каналах.
Министерство технологий Вьетнама поручило поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать мессенджер Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с вероятными преступлениями. Требование предоставлено согласно правительственному документу. Документ датирован 21 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство технологий Вьетнама обратилось к поставщикам телекоммуникационных услуг с требованием "внедрить решения и меры для предотвращения деятельности Telegram во Вьетнаме". Согласно директиве, заместитель руководителя департамента телекоммуникаций министерства технологий, требует от телекоммуникационных компаний принять меры по блокированию Telegram и сообщить о них министерству до 2 июня.
В документе говорится, что министерство действовало от имени департамента кибербезопасности страны после того, как полиция сообщила, что 68% из 9600 Telegram-каналов и групп в стране нарушили закон, ссылаясь на мошенничество, незаконный оборот наркотиков и "случаи, подозрения в связи с терроризмом", среди незаконной деятельности, осуществляемой через приложение.
Чиновник министерства технологий подтвердил подлинность документа, отметив, что этот шаг происходит после того, как Telegram не поделился данными пользователей с правительством, когда его запрашивали в рамках уголовного расследования.
Также в документе отмечается, что, по информации полиции, "оппозиционными и реакционными субъектами было создано много групп с десятками тысяч участников, которые распространяли антиправительственные документы".
Согласно документу, Telegram обвиняют в несоблюдении законов Вьетнама, которые требуют от социальных сетей мониторинга, удаления и блокировки информации, нарушающей закон.
Дополнительно
Вьетнамская полиция и государственные новостные агентства неоднократно предупреждали людей о возможных преступлениях, мошенничестве и утечках данных в каналах и группах Telegram.
Приложение все еще было доступно пользователям во Вьетнаме в пятницу, 23 мая.
Напомним
Недавно основатель Telegram отказал спецслужбам Франции, которые просили заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов.