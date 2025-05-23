Уряд В'єтнаму наказав заблокувати месенджер Telegram - Reuters
Київ • УНН
Міністерство технологій В'єтнаму доручило заблокувати Telegram через відмову ділитися даними користувачів та боротися зі злочинністю. Блокування ініційовано через велику кількість злочинів у Telegram-каналах.
Міністерство технологій В'єтнаму доручило постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram за відмову співпрацювати у боротьбі з ймовірними злочинами. Вимога надана згідно з урядовим документом. Документ датований 21 травня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністерство технологій В'єтнаму звернулося до постачальників телекомунікаційних послуг з вимогою "впровадити рішення та заходи для запобігання діяльності Telegram у В'єтнамі". Згідно директиви, заступник керівника департаменту телекомунікацій міністерства технологій, вимагає від телекомунікаційних компаній вжити заходів щодо блокування Telegram та повідомити про них міністерство до 2 червня.
У документі йдеться, що міністерство діяло від імені департаменту кібербезпеки країни після того, як поліція повідомила, що 68% з 9600 Telegram-каналів та груп у країні порушили закон, посилаючись на шахрайство, незаконний обіг наркотиків та "випадки, підозри у зв'язку з тероризмом", серед незаконної діяльності, що здійснюється через додаток.
Посадовець міністерства технологій підтвердив справжність документа, зазначивши, що цей крок відбувається після того, як Telegram не поділився даними користувачів з урядом, коли його запитували в рамках кримінального розслідування.
Також у документі зазначається, що, за інформацією поліції, "опозиційними та реакційними суб’єктами було створено багато груп з десятками тисяч учасників, які поширювали антиурядові документи".
Згідно з документом, Telegram звинувачують у недотриманні законів В’єтнаму, які вимагають від соціальних мереж моніторингу, видалення та блокування інформації, що порушує закон.
Додатково
В'єтнамська поліція та державні новинні агентства неодноразово попереджали людей про можливі злочини, шахрайство та витоки даних у каналах та групах Telegram.
Додаток все ще був доступний користувачам у В'єтнамі у п'ятницю, 23 травня.
Нагадаємо
Нещодавно засновник Telegram відмовив спецслужбам Франції, які просили заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні виборів.