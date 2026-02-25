Правительство утвердило распределение 2 млрд гривен на закупку школьных автобусов
Киев • УНН
Кабинет министров утвердил распределение 2 млрд гривен на приобретение более 540 школьных автобусов в 2026 году. Приоритет отдан академическим лицеям, школам из ликвидированных учреждений и специальным школам.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство утвердило распределение 2 млрд гривен на приобретение школьных автобусов в 2026 году. За эти средства общины закупят более 540 автобусов
По ее словам, правительство утвердило приоритетность, по которой, в первую очередь автобусы смогут закупить:
- учреждения, которые с 2027/2028 учебного года станут академическими лицеями и будут принимать учеников из других школ общины;
- школы, в которые подвозят детей из учреждений, которые ликвидировали или реорганизовали в 2026 году;
- специальные школы и учебно-реабилитационные центры;
- школы, где обучается не менее 200 детей;
- учреждения, где обучается более 100 учеников.
Обязательным условием получения субвенции является наличие в учебном заведении собственного или расположенного рядом укрытия, а также софинансирование из местных бюджетов. Учреждения, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, имеют приоритетное право на получение специально оборудованных автобусов в пределах каждой из очередей. В 2025 году правительственная программа "Школьный автобус" с бюджетом 2,7 млрд гривен с софинансированием средств общин позволила приобрести около 700 автобусов украинского автопроизводства
