Правительство утвердило распределение 2 млрд гривен на закупку школьных автобусов

Кабинет министров утвердил распределение 2 млрд гривен на приобретение более 540 школьных автобусов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство утвердило распределение 2 млрд гривен на приобретение школьных автобусов в 2026 году. За эти средства общины закупят более 540 автобусов

По ее словам, правительство утвердило приоритетность, по которой, в первую очередь автобусы смогут закупить:

Обязательным условием получения субвенции является наличие в учебном заведении собственного или расположенного рядом укрытия, а также софинансирование из местных бюджетов. Учреждения, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, имеют приоритетное право на получение специально оборудованных автобусов в пределах каждой из очередей. В 2025 году правительственная программа "Школьный автобус" с бюджетом 2,7 млрд гривен с софинансированием средств общин позволила приобрести около 700 автобусов украинского автопроизводства