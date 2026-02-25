$43.260.03
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Правительство утвердило распределение 2 млрд гривен на закупку школьных автобусов

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Кабинет министров утвердил распределение 2 млрд гривен на приобретение более 540 школьных автобусов в 2026 году. Приоритет отдан академическим лицеям, школам из ликвидированных учреждений и специальным школам.

Кабинет министров утвердил распределение 2 млрд гривен на приобретение более 540 школьных автобусов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

Правительство утвердило распределение 2 млрд гривен на приобретение школьных автобусов в 2026 году. За эти средства общины закупят более 540 автобусов 

- сообщила Свириденко. 

Киевщина получила 42 новых школьных автобуса для перевозки учеников26.09.24, 16:04 • 12485 просмотров

По ее словам, правительство утвердило приоритетность, по которой, в первую очередь автобусы смогут закупить:

  • учреждения, которые с 2027/2028 учебного года станут академическими лицеями и будут принимать учеников из других школ общины;
    • школы, в которые подвозят детей из учреждений, которые ликвидировали или реорганизовали в 2026 году;
      • специальные школы и учебно-реабилитационные центры;
        • школы, где обучается не менее 200 детей;
          • учреждения, где обучается более 100 учеников.

            Обязательным условием получения субвенции является наличие в учебном заведении собственного или расположенного рядом укрытия, а также софинансирование из местных бюджетов. Учреждения, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, имеют приоритетное право на получение специально оборудованных автобусов в пределах каждой из очередей. В 2025 году правительственная программа "Школьный автобус" с бюджетом 2,7 млрд гривен с софинансированием средств общин позволила приобрести около 700 автобусов украинского автопроизводства 

            - добавила Свириденко. 

            Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования24.02.26, 16:05 • 14217 просмотров

            Павел Башинский

            Образование
            Государственный бюджет
            Кабинет Министров Украины
            Юлия Свириденко