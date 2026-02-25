Уряд затвердив розподіл 2 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Ексклюзив
18:38 • 912 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 3610 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 5164 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 8100 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 10646 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 19638 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 16901 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 16725 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 28320 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 22166 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 25489 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto25 лютого, 10:09 • 14036 перегляди
18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у ЛьвовіPhoto25 лютого, 10:14 • 5176 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова25 лютого, 11:07 • 17881 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною25 лютого, 12:05 • 18238 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 19644 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 28326 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 50393 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 60175 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 78011 перегляди
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 21260 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 24901 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 27544 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 31099 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 39365 перегляди
Уряд затвердив розподіл 2 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Кабінет міністрів затвердив розподіл 2 млрд гривень на придбання понад 540 шкільних автобусів у 2026 році. Пріоритет надано академічним ліцеям, школам з ліквідованих закладів та спеціальним школам.

Уряд затвердив розподіл 2 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів

Кабінет міністрів затвердив розподіл 2 млрд гривень на придбання понад 540 шкільних автобусів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН

Уряд затвердив розподіл 2 млрд гривень на придбання шкільних автобусів у 2026 році. За ці кошти громади закуплять понад 540 автобусів 

- повідомила Свириденко. 

Київщина отримала 42 нових шкільних автобуси для перевезення учнів26.09.24, 16:04 • 12485 переглядiв

За її словами, уряд затвердив пріоритетність, за якою, у першу чергу автобуси зможуть закупити:

  • заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади;
    • школи, до яких підвозять дітей із закладів, які ліквідували або реорганізували у 2026 році;
      • спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри;
        • школи, де навчається не менш як 200 дітей;
          • заклади, де навчається понад 100 учнів.

            Обов'язковою умовою отримання субвенції є наявність у закладі освіти власного або розташованого поруч укриття, а також співфінансування з місцевих бюджетів. Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання спеціально обладнаних автобусів у межах кожної з черг. У 2025 році урядова програма "Шкільний автобус" з бюджетом 2,7 млрд гривень зі співфінансуванням коштів громад дала змогу придбати близько 700 автобусів українського автовиробництва 

            - додала Свириденко. 

            Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти24.02.26, 16:05 • 14217 переглядiв

            Павло Башинський

            Освіта
            Державний бюджет
            Кабінет Міністрів України
            Юлія Свириденко