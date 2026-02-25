Уряд затвердив розподіл 2 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів

Кабінет міністрів затвердив розподіл 2 млрд гривень на придбання понад 540 шкільних автобусів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Уряд затвердив розподіл 2 млрд гривень на придбання шкільних автобусів у 2026 році. За ці кошти громади закуплять понад 540 автобусів

Київщина отримала 42 нових шкільних автобуси для перевезення учнів

За її словами, уряд затвердив пріоритетність, за якою, у першу чергу автобуси зможуть закупити:

Обов'язковою умовою отримання субвенції є наявність у закладі освіти власного або розташованого поруч укриття, а також співфінансування з місцевих бюджетів. Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання спеціально обладнаних автобусів у межах кожної з черг. У 2025 році урядова програма "Шкільний автобус" з бюджетом 2,7 млрд гривень зі співфінансуванням коштів громад дала змогу придбати близько 700 автобусів українського автовиробництва