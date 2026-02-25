Уряд затвердив розподіл 2 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів
Кабінет міністрів затвердив розподіл 2 млрд гривень на придбання понад 540 шкільних автобусів у 2026 році. Пріоритет надано академічним ліцеям, школам з ліквідованих закладів та спеціальним школам.
Кабінет міністрів затвердив розподіл 2 млрд гривень на придбання понад 540 шкільних автобусів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Уряд затвердив розподіл 2 млрд гривень на придбання шкільних автобусів у 2026 році. За ці кошти громади закуплять понад 540 автобусів
За її словами, уряд затвердив пріоритетність, за якою, у першу чергу автобуси зможуть закупити:
- заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади;
- школи, до яких підвозять дітей із закладів, які ліквідували або реорганізували у 2026 році;
- спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри;
- школи, де навчається не менш як 200 дітей;
- заклади, де навчається понад 100 учнів.
Обов'язковою умовою отримання субвенції є наявність у закладі освіти власного або розташованого поруч укриття, а також співфінансування з місцевих бюджетів. Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання спеціально обладнаних автобусів у межах кожної з черг. У 2025 році урядова програма "Шкільний автобус" з бюджетом 2,7 млрд гривень зі співфінансуванням коштів громад дала змогу придбати близько 700 автобусів українського автовиробництва
