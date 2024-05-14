Правительство создало Стратегический инвестиционный совет

Кабинет министров Украины создал Стратегический инвестиционный совет, чтобы сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Во время заседания 14 мая Правительство приняло решение о создании Совета по вопросам координации деятельности центральных органов исполнительной власти. Он будет функционировать в рамках Многосторонней координационной платформы доноров, - сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, платформа доноров играет ключевую роль в привлечении финансового ресурса от партнеров.

"Максимально эффективно используем эту площадку", - отметил Шмыгаль.

Также будет создан соответствующий Экспертный совет. По словам премьер-министра, эти нововведения позволят Кабмину четко координировать усилия, выполнять все запланированные реформы и получать поддержку от наших партнеров.

Кроме того, Кабинет Министров создал Стратегический инвестиционный совет - совещательный орган при Правительстве.

Ее задача: сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность, наработать предложения для совершенствования законодательства,

- сообщил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что важно четко видеть сколько, куда и зачем инвестирует государство и на какие результаты рассчитывает.

Дополнение

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что украинский бизнес для привлечения инвестиций вскоре сможет воспользоваться инструментом Ukraine Investment Framework, компаниям и муниципалитетам уже сейчас стоит готовить заявки.