Правительство создало Стратегический инвестиционный совет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  95035 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  101830 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  130071 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  134347 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128941 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174455 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210022 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214934 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206009 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159895 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Парламент Грузии принял противоречивый закон об иноагентах на фоне протестов

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Правительство создало условия для бронирования работников предприятий, привлеченных к восстановлению энергетики

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  266660 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  311106 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  311927 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  319397 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  329378 просмотра

Правительство создало Стратегический инвестиционный совет

Кабинет Министров Украины создал Стратегический инвестиционный совет для формирования единого проектного портфеля государственных инвестиций и координации усилий по реализации реформ при поддержке партнеров.

Экономика •   •  1814 просмотра
Правительство создало Стратегический инвестиционный совет

Избиение девушки в Одессе: в Минобороны держат на контроле расследование инцидента

19-летняя девушка была госпитализирована с травмами головы и грудной клетки после избиения представителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало поводом для уголовного расследования со стороны Министерства обороны и Национальной полиции.

Общество •   •  1807 просмотра
Избиение девушки в Одессе: в Минобороны держат на контроле расследование инцидента

Сейчас в Украине есть 50 тысяч доз вакцины от бешенства, которые предоставили международные партнеры

Сейчас в Украине есть более 50 тысяч доз антирабической вакцины, предоставленной международными партнерами в качестве гуманитарной помощи, что является достаточным для проведения всех необходимых курсов лечения.

Общество •   •  2591 просмотра
Сейчас в Украине есть 50 тысяч доз вакцины от бешенства, которые предоставили международные партнеры

Две воинские части получили 45 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара передал 45 беспилотников FPV, способных нести более 1 кг взрывчатки на расстояние до 20 км, двум украинским военным частям, которые обороняются на фронте, оказывая важную поддержку в разведывательных и наступательных операциях.

Общество •   •  2364 просмотра
Две воинские части получили 45 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

Присвоили почти полмиллиона гривен переселенцев: будут судить мошенников из Запорожья

Трое мошенников из Запорожья обманули 63 переселенцев на сумму почти 400 000 гривен, присвоив их финансовые данные и сняв средства со счетов под видом выплаты денежной помощи.

Общество •   •  2678 просмотра
Присвоили почти полмиллиона гривен переселенцев: будут судить мошенников из Запорожья

Строительство фортификаций: глава Киевской ОВА рассказал, как контролируют эффективность использования средств

Киевская областная военная администрация и правоохранительные органы постоянно контролируют прозрачность и эффективность использования средств на строительство фортификационных сооружений.

Война •   •  4871 просмотра
Строительство фортификаций: глава Киевской ОВА рассказал, как контролируют эффективность использования средств

В Украине запустили две мощные глубинные скважины газа

Укргаздобыча ввела в эксплуатацию две мощные глубокие газовые скважины на востоке Украины с добычей 390 тыс. кубометров газа в сутки.

Экономика •   •  4871 просмотра
В Украине запустили две мощные глубинные скважины газа

Парламент Грузии принял противоречивый закон об иноагентах на фоне протестов

В Грузии приняли противоречивый закон об "иностранных агентах" на фоне протестов, что вызвало критику Запада за подрыв демократии.

Новости Мира •   •  4455 просмотра
Парламент Грузии принял противоречивый закон об иноагентах на фоне протестов

Правительство создало условия для бронирования работников предприятий, привлеченных к восстановлению энергетики

Правительство внесло изменения в порядок, которые позволят бронировать работников на предприятиях, участвующих в восстановлении критически важной инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии.

Война •   •  7015 просмотра
Правительство создало условия для бронирования работников предприятий, привлеченных к восстановлению энергетики

Кабмин принял постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое упрощает строительство и размещение газопоршневых и газотурбинных установок, когенерационных установок, котельных, генераторов и связанных с ними сетей во время военного положения для обеспечения устойчивого тепло- и электроснабжения в отопительном сезоне 2024/25 года в условиях российской агрессии.

Экономика •   •  5476 просмотра
Кабмин принял постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок