Правительство создало Стратегический инвестиционный совет

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Кабинет Министров Украины создал Стратегический инвестиционный совет для формирования единого проектного портфеля государственных инвестиций и координации усилий по реализации реформ при поддержке партнеров.
Избиение девушки в Одессе: в Минобороны держат на контроле расследование инцидента
19-летняя девушка была госпитализирована с травмами головы и грудной клетки после избиения представителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, что стало поводом для уголовного расследования со стороны Министерства обороны и Национальной полиции.
Сейчас в Украине есть 50 тысяч доз вакцины от бешенства, которые предоставили международные партнеры
Сейчас в Украине есть более 50 тысяч доз антирабической вакцины, предоставленной международными партнерами в качестве гуманитарной помощи, что является достаточным для проведения всех необходимых курсов лечения.
Две воинские части получили 45 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара
Благотворительный фонд Вадима Столара передал 45 беспилотников FPV, способных нести более 1 кг взрывчатки на расстояние до 20 км, двум украинским военным частям, которые обороняются на фронте, оказывая важную поддержку в разведывательных и наступательных операциях.
Присвоили почти полмиллиона гривен переселенцев: будут судить мошенников из Запорожья
Трое мошенников из Запорожья обманули 63 переселенцев на сумму почти 400 000 гривен, присвоив их финансовые данные и сняв средства со счетов под видом выплаты денежной помощи.
Строительство фортификаций: глава Киевской ОВА рассказал, как контролируют эффективность использования средств
Киевская областная военная администрация и правоохранительные органы постоянно контролируют прозрачность и эффективность использования средств на строительство фортификационных сооружений.
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