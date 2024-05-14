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Уряд створив Стратегічну інвестиційну раду

Уряд створив Стратегічну інвестиційну раду

Київ • УНН

 • 16251 перегляди

Кабінет Міністрів України створив Стратегічну інвестиційну раду для формування єдиного проектного портфелю державних інвестицій та координації зусиль з реалізації реформ за підтримки партнерів.

Кабінет міністрів України створив Стратегічну інвестиційну раду, аби сформувати єдиний проектний портфель публічних інвестицій. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Під час засідання 14 травня Уряд ухвалив рішення про створення Ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади. Вона функціонуватиме в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів,

- повідомив Шмигаль.

Деталі

За його словами, платформа донорів відіграє ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів.

"Максимально ефективно використовуємо цей майданчик", - зазначив Шмигаль.

Також буде створена відповідна Експертна рада. За словами прем’єр-міністра, ці нововведення дозволять Кабміну чітко координувати зусилля, виконувати всі заплановані реформи та отримувати підтримку від наших партнерів.

Крім того, Кабінет Міністрів створив Стратегічну інвестиційну раду - дорадчий орган при Уряді.

Її завдання: сформувати єдиний проектний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства,

- повідомив Шмигаль.

Він підкреслив, що важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.

Доповнення

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що український бізнес для залучення інвестицій невдовзі зможе скористатися інструментом Ukraine Investment Framework, компаніям та муніципалітетам вже зараз варто готувати заявки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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