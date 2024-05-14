Уряд створив Стратегічну інвестиційну раду
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України створив Стратегічну інвестиційну раду для формування єдиного проектного портфелю державних інвестицій та координації зусиль з реалізації реформ за підтримки партнерів.
Кабінет міністрів України створив Стратегічну інвестиційну раду, аби сформувати єдиний проектний портфель публічних інвестицій. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Під час засідання 14 травня Уряд ухвалив рішення про створення Ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади. Вона функціонуватиме в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів,
Деталі
За його словами, платформа донорів відіграє ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів.
"Максимально ефективно використовуємо цей майданчик", - зазначив Шмигаль.
Також буде створена відповідна Експертна рада. За словами прем’єр-міністра, ці нововведення дозволять Кабміну чітко координувати зусилля, виконувати всі заплановані реформи та отримувати підтримку від наших партнерів.
Крім того, Кабінет Міністрів створив Стратегічну інвестиційну раду - дорадчий орган при Уряді.
Її завдання: сформувати єдиний проектний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства,
Він підкреслив, що важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.
Доповнення
Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що український бізнес для залучення інвестицій невдовзі зможе скористатися інструментом Ukraine Investment Framework, компаніям та муніципалітетам вже зараз варто готувати заявки.