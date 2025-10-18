Правительство создало Координационный штаб для ускорения защиты энергетических объектов
Киев • УНН
Правительство Украины создало Координационный штаб для защиты энергетики, который ускорит согласование решений по строительству инженерной защиты объектов. Это позволит оперативнее восстанавливать повреждения и обеспечивать бесперебойную работу инфраструктуры.
В созданный правительством орган войдет ряд служб, отвечающих за энергетику. Планируется эффективная работа для предотвращения угроз и осложнений на фоне ударов врага. Передает УНН со ссылкой на сообщение министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
Подробности
Правительство создало Координационный штаб защиты энергетики.
Подробно объяснил об этом министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина входит в зиму под ударами со стороны российских военных сил.
Ежедневно атаки на электростанции, подстанции, газовые и водные объекты. В последнее время – прицельные удары по транспортной инфраструктуре, в частности железной дороге.
В то же время Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины построило больше защиты, чем за все прошлые годы - на 22 объектах, за которые отвечало. Прибегаем ко всем возможным решениям, чтобы у людей было тепло, вода и свет, - добавил чиновник.
Как отметил Кулеба, среди ключевых решений, в рамках действия созданного Штаба, на сегодня следующее:
- ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики;
- то же самое - относительно транспорта и систем жизнеобеспечения;
- на месяцы короче станет процедурная часть - от согласования до заключения договоров.
Кулеба отметил перспективу оперативного строительства и ремонтов, бесперебойной работы энергетической инфраструктуры. Чиновник подчеркнул ожидания более быстрого восстановления возможных повреждений.