Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 13056 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 22924 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 19562 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 38603 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 62418 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 44697 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 47407 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36273 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25491 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22681 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Уряд створив Координаційний штаб для прискорення захисту енергетичних об'єктів

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Уряд України створив Координаційний штаб для захисту енергетики, який прискорить погодження рішень щодо будівництва інженерного захисту об'єктів. Це дозволить оперативніше відновлювати пошкодження та забезпечувати безперебійну роботу інфраструктури.

Уряд створив Координаційний штаб для прискорення захисту енергетичних об'єктів

До створенного урядом органу увійдуть низка служб, які відповідають за енергетику. Планується ефективна робота для запобігання загроз та ускладнень на тлі ударів ворога. Передає УНН із посиланням на повідомлення міністру розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Деталі 

Уряд створив Координаційний штаб захисту енергетики. 

Деталльно пояснив про це міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Він наголосив, що Україна входить у зиму під ударами з боку російських віськових сил.

Щодня атаки на електростанції, підстанції, газові та водні об’єкти. Останній час – прицільні удари по транспортній інфраструктурі, зокрема залізниці. 

- повідомив Кулеба. 

Водночас Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України побудувало більше захисту, аніж за всі минулі роки - на 22 обʼєктах, за які відповідало. Вдаємось до усіх можливих рішень, щоб у людей було тепло, вода та світло, - додав посадовець.

Як наголосив Кулеба, серед ключових рішень, в рамках дії створеного Штабу, на сьогодні наступне:

  • прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики;
    • те ж саме - щодо транспорту та систем життєзабезпечення;
      • на місяці коротшою стане процедурна частина - від погодження до укладення договорів.

        Кулеба зауважив про перспективу оперативного будівництва та ремонтів, безперебійної роботи енергетичної інфраструктури. Чиновник підкреслив про очікування більш швидкого відновлювання можливих пошкоджень.

        Нагадаємо

