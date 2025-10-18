Уряд створив Координаційний штаб для прискорення захисту енергетичних об'єктів
Київ • УНН
Уряд України створив Координаційний штаб для захисту енергетики, який прискорить погодження рішень щодо будівництва інженерного захисту об'єктів. Це дозволить оперативніше відновлювати пошкодження та забезпечувати безперебійну роботу інфраструктури.
До створенного урядом органу увійдуть низка служб, які відповідають за енергетику. Планується ефективна робота для запобігання загроз та ускладнень на тлі ударів ворога. Передає УНН із посиланням на повідомлення міністру розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
Деталі
Уряд створив Координаційний штаб захисту енергетики.
Деталльно пояснив про це міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
Він наголосив, що Україна входить у зиму під ударами з боку російських віськових сил.
Щодня атаки на електростанції, підстанції, газові та водні об’єкти. Останній час – прицільні удари по транспортній інфраструктурі, зокрема залізниці.
Водночас Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України побудувало більше захисту, аніж за всі минулі роки - на 22 обʼєктах, за які відповідало. Вдаємось до усіх можливих рішень, щоб у людей було тепло, вода та світло, - додав посадовець.
Як наголосив Кулеба, серед ключових рішень, в рамках дії створеного Штабу, на сьогодні наступне:
- прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики;
- те ж саме - щодо транспорту та систем життєзабезпечення;
- на місяці коротшою стане процедурна частина - від погодження до укладення договорів.
Кулеба зауважив про перспективу оперативного будівництва та ремонтів, безперебійної роботи енергетичної інфраструктури. Чиновник підкреслив про очікування більш швидкого відновлювання можливих пошкоджень.